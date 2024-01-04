Puslu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 06:53

Meksika'da kaçırılan 31 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, silahlı kişilerce hafta sonu kaçırılan 31 göçmen, güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Meksika'da kaçırılan 31 göçmen kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Ulusal Muhafızlar ile Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliğinin çabaları sayesinde 31 göçmenin sağ salim kurtarılması mümkün oldu." bilgisini verdi.

Cuevas, kurtarılan göçmenlerin hastanede tedavi altına alındığını ve gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Kaçırılan göçmenlerin Kolombiya, Honduras, Venezuela ve Meksika uyruklu olduğu bildirildi.

Reynosa-Matamoros kentleri arasında seyahat eden ve ABD sınırına gitmek isteyen göçmenler, kimliği belirsiz silahlı kişilerce otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Japonya'daki uçak kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Kalkış izni verilmemişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
19 ilde "Sibergöz-11" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
07:56
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı
07:54
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
07:27
Kağıthane’de seyir halindeki minibüs yandı
07:20
İsrail Ordu Sözcüsü, ülkesinin İran'daki saldırılarla ilişkisi olup olmadığına yorum yapmaktan kaçındı
07:17
Texaslılar 43 binden fazla 'maymun komşu'ya savaş açtı
3 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
3 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Hapis cezası ertelenmeyince hakime saldırdı
Hapis cezası ertelenmeyince hakime saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ