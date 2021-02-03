Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.

"Herkese kendi sorunlarıyla uğraşmayı öneriyoruz"

Batı ülkelerinin Navalnıy ile ilgili çağrıları birbirinden kopyaladıklarını belirten Zaharova, bu tür açıklamaların gerçekten uzak olduğunu savundu.

"Egemen devletin içişlerine karışmaya gerek yok" diyen Zaharova, Batılı ülkelerde birçok sorunun olduğunu savundu. Zaharova, "Herkese kendi sorunlarıyla uğraşmayı öneriyoruz" dedi.

Navalnıy'a hapis cezası kararı

Rus mahkemesi, muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirme kararı aldı.

Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, karara itiraz edeceklerini açıkladı.