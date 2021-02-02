Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da AstraZeneca aşısı 65 yaş üstüne önerilmedi
[Fotoğraf: AA]
Fransa, AstraZeneca'nın koronavirüs için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı. Ancak ülkede 65 yaş üstü kişilere uygulanması önerilmedi.
Fransa Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek için bugün toplandı.
Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş altı kişilere uygulanması önerildi.
Onay alan 3. aşı
Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu.
Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler tarafından da yapılabilecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca'nın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin tavsiye kararını onaylamıştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Aşısı
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