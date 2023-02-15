Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Federal Uzay Ajansı depremin Antakya'daki etkisini uydudan görüntüledi
[Fotoğraf: Roscosmos]
Rusya Federal Uzay Ajansı, Türkiye'de depremin Hatay'ın Antakya ilçesindeki etkisinin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayınladı.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.
Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamayla birlikte Kanopus-V uydusundan çekilen ve Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımın büyüklüğünü gösteren görüntüler paylaşıldı.
[Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı bir mahalle olan Tepehan. | Fotoğraf: Roscosmos]
Etiketler: Deprem Rusya Kahramanmaraş Hatay
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