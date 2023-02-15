IOM Libya şubesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Libya kıyılarında dün meydana gelen tekne kazasında en az 73 düzensiz göçmenin kaybolduğu bildiriliyor ve öldükleri tahmin ediliyor. Yaklaşık 80 kişiyi taşıyan teknenin, Avrupa'ya gitmek üzere 14 Şubat'ta Qasr Alkayar’dan hareket ettiği belirtildi. Son derece zor koşullarda kıyıya geri dönebilen 7 kişi şu anda hastanede. " ifadeleri kullanıldı.

IOM Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Akdeniz'in orta kesimindeki düzensiz göç güzergahında ocak ayından bu yana 130'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

BM verilerine göre, Akdeniz'in orta kesiminde 2022'de, toplam 1377 düzensiz göçmen Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.