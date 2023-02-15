Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazak ressam Türkiye'deki depremzedeler için tablosunu sattı
[Fotograf: AA]
Kazak ressam Erbolat Tölepbay, "Umay Ana" adını verdiği tablosunu satarak elde ettiği 10 milyon tengeyi (422 bin TL) Türkiye’deki depremzedelere bağışladı.
Kazak ressam Erbolat Tölepbay, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kazak sanat camiasına, kardeş halka yardım eli uzatılması çağrısı yapan ilk isimlerden oldu.
Depremzedelere yardım için eserlerini satışa çıkaran Tölepbay, “Umay Ana” adını verdiği tablosundan elde ettiği 10 milyon tengeyi (422 bin TL) Türkiye’deki afetzedelere yardım amacıyla açılan hesaba aktardı.
Tablo, iki devletin kardeşliğinin anısına Almatı Başkonsolosluğunda kalacak
Kazak ressam, satın alan kişilerin ricasıyla tablosunu Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’ya teslim etti.
Tölepbay’ın “Umay Ana” tablosu, bundan sonra iki devletin kardeşliğinin anısına, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosluğunda kalacak.
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