Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya duyurdu: Gemiler tatbikat için Karadeniz'e gönderildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'ya ait 6 savaş gemisi tatbikat amacıyla Akdeniz'den Karadeniz'e gönderildi.
Interfax ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait savaş gemileri, önceden planlanan bir tatbikat kapsamında Akdeniz'den Karadeniz'e doğru harekete geçti.
Rusya geçen ay donanmasının ocak ve şubatta, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar, tüm filoları içeren kapsamlı tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.
Rusya ile Batı arasındaki gerginlik, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Etiketler: Rusya Tatbikat Haberleri
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