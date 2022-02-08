Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, geçen hafta Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ABD şimdi de DEAŞ’ın Horasan kolu lideri Sanaullah Ghafari'nin peşine düştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın Horasan kolunun sözde lideri Ghafari'nin başına 10 milyon dolar ödül konduğu duyuruldu.

Ödülün Ghafari'nin "kimliğini veya yerini" tespit etmeye yardımcı olacak bilgi için verileceğinin altı çizilen açıklamada, "Ghafari, Afganistan'daki tüm DEAŞ operasyonlarını onaylamaktan ve operasyonları yürütmek için finansman sağlamaktan sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Her bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül

Açıklamada, geçen yıl Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırı hatırlatıldı.

Faillerin yakalanmasına yardımcı olacak her bilgi için de 10 milyon dolara kadar ödül verileceği aktarıldı.

ABD, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Ghafari’nin Haziran 2020'de DEAŞ’ın Horasan kolunun lideri olduğunu açıklamıştı.