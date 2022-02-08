Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 5-11 yaş arası çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilecek
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
İran Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.
Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Abbas Şirozhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-11 yaş arası çocukların Sinofarm ve Pastocovac aşıları ile aşılanması onaylandı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5-11 yaş arasına uygulanacak COVID-19 aşıları tamamen isteğe ve ebeveynlerin rızasına bağlı olacak.
İran'da COVID-19 aşıları şu ana kadar 9-12 yaş ve üstüne uygulanıyordu. Ülkede 25 Ocak'ta COVID-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına başlanmıştı.
İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket ile Küba ile ortak geliştirdiği Pastocovac adlı aşıları kullanıyor.
Etiketler: İran Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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