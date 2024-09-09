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Dünya
AA 09.09.2024 14:15

Rusya: Donetsk'te Memrik yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Memrik yerleşim biriminin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Rusya: Donetsk'te Memrik yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Memrik yerleşim birimini kurtardı" ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 148 bölgede Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 45 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 166 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17 bin 969 tank ve zırhlı araç, bin 447 çok namlulu roketatar, 14 bin 358 obüs ve havan topuyla 25 bin 825 özel askeri araç imha edildi" ifadesi kullanıldı.

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