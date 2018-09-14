Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk partnerlerimizle İdlib'deki durumu çözmeye çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Lavrov, "Türk partnerlerimizle yoğun bir şekilde İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Çatışmasızlık bölgelerin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya işaret eden ve bunun uygulanması gerektiğini ifade eden Lavrov, buna paralel olarak Türkiye ile yoğun iş birliği içinde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, İdlib'deki sivillere yönelik insani yardım koridorlarının oluşması için katkı sağladıklarını kaydetti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçmişte Musul ve Rakka'ya düzenlediği operasyonda uzlaşma görüşmelerinin yapılmadığını ve insani yardım koridorları oluşturma girişiminde bulunulmadığını hatırlatan Lavrov, Rakka'da yaşananların bir insani felaket olduğunu ancak herhangi bir sebepten dolayı bu konuda kimsenin konuşmadığını söyledi.

"Putin ve Erdoğan hafta başında görüşecek"

İdlib'le ilgili olarak bu önlemlerin alındığını ifade eden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumla ilgili olarak gelecek hafta başında görüşeceklerini aktardı.

Lavrov, taviz verilmeden terörizme karşı mücadele edileceğini de bildirdi.

"Minsk Anlaşması'nın alternatifi yok"

Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Suriye'nin sosyal ve alt yapı alanlarının yeniden inşa edilmesinin ele alındığını anlatan Lavrov, bu konuda koşulların oluşturulması gerektiğini, bunun siyasi sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'daki ihtilafın da görüşüldüğünü dile getirerek, bu konuda Minsk Anlaşması'nın alternatifinin bulunmadığını savundu.

"Sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerekiyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya İdlib'e saldırı yapılmasını engelleme çağrısında bulunarak, "Suriye rejimi tarafından İdlib'e yapılacak geniş çaplı bir saldırının milyonlarca insan için felaket sonuçların oluşma tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) listesinde yer alan terör örgülerine karşı mücadele için imkanların bulunduğunu söyleyen Maas, sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kimyasal silah kullanılmasını engelleme konusunun da ele alındığını belirten Maas, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek için Rusya'nın Esed rejimi üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Maas, Suriye'nin yeniden inşası konusunda güvenilir bir siyasi sürecin başlaması ve Suriyelilerin kabul ettiği bir çözümün bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA