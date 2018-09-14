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Kuzey Kore sel nedeniyle uluslararası yardım istedi

Birleşmiş Milletler şiddetli yağışlar ve selden etkilenen Kuzey Kore'nin "uluslararası yardım" talebinde bulunduğunu duyurdu.

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Kuzey Kore sel nedeniyle uluslararası yardım istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti.

Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq, selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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