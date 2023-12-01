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Dünya
AA 01.12.2023 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze'deki durumun "çok ağır" olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumun "çok ağır" olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletlerin (BM) verileri korkunç. Ölen sivil ve çocuk sayısı 6 bini geçti. Ölen kadın sayısı 4 binden fazla." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze'deki durumun "çok ağır" olduğunu söyledi
[Fotograf: AA]

Lavrov, Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yaptığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Güvenlik Konseyi ile görüştüğü yönündeki iddialar ve ABD'nin İsrail'i desteklemesi" ile ilgili  soruyu cevaplayan Lavrov, "Gazze'deki durum çok ağır. BM'nin verileri korkunç. Ölen sivil ve çocuk sayısı 6 bini geçti. Ölen kadın sayısı 4 binden fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "İsrail'e yönelik 7 Ekim'de yapılan terör saldırısını şiddetle kınadık. Ancak uluslararası insancıl hukukun kaba şekilde ihlal edilmesi dahil terörle herhangi bir yöntemle mücadeleye karşıyız. İsrail meslektaşlarımız bunu biliyor. Bu bölgeyle ilgilenen diğer tüm ülkeler de buna benzer bir yaklaşım sergiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hamas'ı yok edene kadar durmayacağı yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, savaş kurallarının ortadan kaldırılmadığını vurguladı.

Lavrov, İsrail'in güvenliğinin sağlamasından yana olduklarını dile getirerek, "İsrail'in güvenliği, hassas durumda. Bunun nedeni de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin devletinin oluşturulmasına ilişkin kararlarının uygulanmamasıdır." diye konuştu.

"Blinken buradan kaçtı"

Bazı Batılı ülkelerden bakanların AGİT toplantısına katılmadığını, Blinken'ın da toplantı öncesi gerçekleşen gayriresmi akşam yemeğine katılımının ardından Üsküp'ten ayrıldığını anımsatan Lavrov, "Mevkidaşım Blinken buradan kaçtı, ben hiçbir yere kaçmadım." diye konuştu.

Lavrov, "Bu toplantıda Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin bakanları yoktu. Blinken ile Borrell (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) de buradan ayrıldı. Bu neden oluyor? Muhtemelen onlar, bunu yaparak Rusya'yı izole etme niyetlerini vurguladıklarını düşünüyor. Bence onlar korkak, gerçeklerle, dürüst konuşmadan korkuyorlar." dedi.

Batılı ülkelerin, AGİT'i dağıtma yönünde siyaset izlediğini belirten Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın AGİT'i yok etmeye yönelik başarısız politikalarından ders çıkarmadığını gördük. Azimle örgütü yok etmeye çalışıyor. Batılı meslektaşların dünkü konuşmalarının yüzde 95'i buna yönelikti. Sadece birkaç kişi, AGİT'in işbirliği yapmak ve karşılıklı güvenliği sağlamak için kurulduğunu hatırlattı. AGİT'te yaratılan her şeyin tamamen bozulduğunu görüyoruz." diye konuştu.

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