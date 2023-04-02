Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
ABD tarafının inisiyatifi ile gerçekleşen görüşmede, ABD'li Wall Street Journal'da çalışan Evan Gershkovich'in tutuklanması konusu tartışıldı.
Lavrov, ABD'nin olayı abartmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Rus bakan, Blinken'a ABD'li gazetecinin tutuklanması konusunun öngörülen şekilde ABD Büyükelçiliğine bildirildiğini söyledi.
Lavrov, devlet sırrı sayılan bilgileri toplamaya çalıştığını öne sürdüğü gazetecinin geleceği hakkında kararı mahkemenin vereceğini ve ABD'nin Rusya yönetiminin kararına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
İki bakan ayrıca, ikili ilişkilere ait güncel konuları ele aldılar.
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