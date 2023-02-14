Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insani yardım taşıyan "IL-76" model uçak Türkiye’ye geldi.

Uçağın toplam 36 ton insani yardım taşıdığı aktarılan açıklamada, sobaların ve her biri 30 kişilik 100’den fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya’ya ulaştırılacağı bilgisi verildi.