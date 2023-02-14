Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, depremzedelere 36 ton insani yardım gönderdi
[Fotograf: AA]
Rusya’dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla 36 ton insani yardım gönderildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insani yardım taşıyan "IL-76" model uçak Türkiye’ye geldi.
Uçağın toplam 36 ton insani yardım taşıdığı aktarılan açıklamada, sobaların ve her biri 30 kişilik 100’den fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya’ya ulaştırılacağı bilgisi verildi.
Etiketler: Deprem Rusya Kahramanmaraş
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