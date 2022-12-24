Herson'da sivillerin bulunduğu kent merkezi Rus güçler tarafından vuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bölgede herhangi bir askeri noktanın olmadığına dikkati çekerek saldırıyı kınadı. "Yalnızca gözdağı vermek ve zevk için öldürüyorlar" dedi.

Rus askerler, Kasım ayında Herson kentinden çekilmişti.

"Putin ilk kez savaş dedi"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmaları ilk kez savaş olarak nitelemesinin ardından ise Washington'dan açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Putin'e askerlerini Ukrayna'dan çekmesi çağrısında bulundu.