Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, Kobadlu ile Saidi'nin, Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam kararına yaptıkları itiraz başvurusunun sonuçlandığını duyurdu.

Yüksek Mahkeme'nin, dosyadaki eksiklikleri göz önünde bulundurarak, Kobadlu ile Saidi'nin itirazını Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 469. Maddesinin ilgili bölümleri uyarınca kabul ettiği kaydedildi.

Karar gereği, her iki ismin de dava dosyalarının idam hükmü veren mahkemeye geri gönderileceği ve yargılamanın aynı mahkeme tarafından yeniden yapılacağı belirtildi.

İran’da, Emini gösterileriyle ilgili yargılamalarda sanıklara, “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak”, “devlete karşı savaş açmak”, “ateşli ve ya ateşsiz silahlarla korku yaymak”, “adam öldürme ve yaralama” gibi suçlar yöneltiliyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

Ülkede dördüncü ayına giren Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

İran’da son olarak, davadaki yeni delilleri dikkate alan Yüksek Mahkeme, 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın yeniden yargılanma talebini Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 474. maddesi uyarınca kabul etmişti.