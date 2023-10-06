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Dünya
DHA 06.10.2023 14:37

Rusya bugün Harkiv’i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya, bugün Ukrayna’nın Harkiv kentine tekrar hava saldırısında bulundu. 10 yaşında bir çocuk ve büyükannesi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Rusya'nın dün yaptığı hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi, Ukrayna’da 3 günlük yas ilan edildi.

Rusya bugün Harkiv’i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Harkiv Bölge Valisi Oleh Synyehubov, Rusya’nın dün Harkiv’in Hroza köyüne yaptığı hava saldırısında yarılardan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 52’ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 6 olduğunu açıkladı.

Ukrayna hükümeti ölenlerin anısına 3 günlük yas ilan etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Hroza’daki her ailenin füze saldırısından etkilendiğini ve en az bir yakınlarını kaybettiğini belirtti.  

Rusya bugün Harkiv’i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Bugünkü saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

Öte yandan Rusya’nın Harkiv’e bugün yaptığı hava saldırısında ise 10 yaşında bir çocuğun ve büyükannesinin hayatını kaybettiği, 11 aylık bir bebek dahil 28 kişinin yaralandığı açıklandı.

Vali Synyehubov, 11 aylık bebeğin ölen 10 yaşındaki çocuğun kardeşi olduğunu belirtti.

"Sivillere kasıtlı saldırı savaş suçudur"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Ukrayna Koordinatörü Denise Brown, saldırılarla ilgili “Kısa bir süre önce Kharkiv Bölgesi'ndeki Hroza köyünü yerle bir eden ve onlarca sivilin ölümüne neden olan Rus saldırısına ilişkin haberler beni dehşete düşürdü. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bölgeden gelen görüntüler kesinlikle dehşet verici” açıklamasını yaparak sivillere yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Brown, “Bir saldırıyı kasıtlı olarak sivillere veya sivil yerleşim yerlerine karşı yönlendirmek savaş suçudur. Orantısız olacağını bilerek kasıtlı olarak bir saldırı başlatmak savaş suçudur” dedi.

Rusya bugün Harkiv’i tekrar vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugünkü saldırıyla ilgili “Harkiv, bu sabah Rus saldırısı. Bir çocuk, 10 yaşında bir oğlan... Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum! 20'den fazla kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanıyor. Kurtarma operasyonu devam ediyor ve halkımıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.     

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