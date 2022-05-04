Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus yönetiminin insani ilkelere dayalı olarak aldığı karar gereği Azovstal sahasında tahliye koridoru açılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs’ta Moskova saati ile 08.00’den 18.00’e Azovstal Metalurji Fabrikası sahasından işçi, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin tahliyesi için insani koridor açıyor." ifadesi kullanıldı.

Kiev yönetimi tarafından bunun bir kez daha açıklandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerin ve ayrılıkçı güçlerin tek taraflı olarak çatışmaları durduracağı, güvenli mesafeye çekileceği bilgisi verildi.

Siviller Rusya ya da Ukrayna topraklarına geçebilecek

Tahliye edilecek sivillerin gerek Rusya Federasyonu topraklarına gerekse de Kiev yönetiminin kontrolündeki istediği bölgelere gitmesine izin verileceği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası’nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurmuştu.