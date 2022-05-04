Kazakistan Devlet Sekreteri Yerlan Karin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Anayasa Konseyinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Anayasa’da değişiklikler ile ilavelerin yapılmasına ilişkin başvurusunu olumlu değerlendirdiğini söyledi.

Karin, söz konusu anayasal reformun iktidardaki yönetimler arasındaki ilişkilerin dengesini en iyi noktaya taşımak, halkın ülke yönetimine katılımını genişletmek ve vatandaşların anayasal haklarının korunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

"Birinci Cumhurbaşkanı’nın tarihi rolü iyi bilinmektedir"

Bunun yanı sıra bazı anayasa çalışma grubu üyelerinin önerilerinin dikkate alınarak ülkenin Birinci Cumhurbaşkanı'nın statüsüne ilişkin Anayasa Konseyine ek bir başvuru daha yapıldığını aktaran Karin, "Onlara göre, genel olarak Birinci Cumhurbaşkanı’nın tarihi rolü iyi bilinmektedir ve Anayasa’da ayrıca belirtilmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Ülkede daha önce Anayasa'da yapılacak değişiklikler kapsamında Birinci Cumhurbaşkanı'na ilişkin kanunun yürürlükten kalkacağı bildirilmiş, daha sonra yerine Anayasa'da Nazarbayev'in "kurucu cumhurbaşkanı" statüsünün belirtilmesi önerilmişti.