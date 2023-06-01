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Dünya
AA 01.06.2023 06:29

Rusya: Almanya'nın Rus başkonsolosluklarını kapatma kararı tepkisiz kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 4 Rus başkonsolosluğunu kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi.

Rusya: Almanya'nın Rus başkonsolosluklarını kapatma kararı tepkisiz kalmayacak
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alman yönetiminin, Rusya'ya ait ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Bu kararın "dostça olmayan" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri bozmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Berlin'in sürekli kışkırttığı gerilimden suçu kendisinden atma yönündeki girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman yönetimini durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Düşmanca siyaset sergileyen Berlin'in yönünü kaybettiği açık. Almanya, ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu anlamalıdır. Berlin'in, pervasızca kışkırtıcı eylemleri gerekli tepkisiz kalmayacak."

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, yaptığı açıklamada, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediklerini ve 3 Alman başkonsolosluğunun kasım sonuna kadar kapatılacağını belirterek, "Bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5 (Rus) başkonsolosluğundan 4'ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.

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