Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'i "devlet ve yerleşimci terörü uygulamakla" suçladı

Mısır'daki temaslarını sürdüren Iştiyye, hükümetler arası kapsamlı toplantıların arasında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile başkent Kahire'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi.

Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in ihlallerine ve saldırılarına dikkati çeken Iştiyye, "Biz ve Mısır, bölgemizin maruz kaldığı terörle mücadele konusunda ortağız. Ancak terörle mücadele ederken bölgede bir terör devleti bulunuyor. O da devlet terörü ve yerleşimci terörü uygulayan İsrail'dir." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, "Bu yılın başından bu yana 165'ten fazla şehit var. Gazze Şeridi hala abluka altında; şehirlerimiz, köylerimiz, kamplarımız da işgal ediliyor." diye konuştu.

Mısır'ın Filistin davasının koruyucusu olduğunu ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) 59 yıl önce bu topraklarda doğduğunu kaydeden Iştiyye, "Filistin'in bugün Mısır'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Iştiyye konuşmasına şöyle devam etti:

"Filistin ve Mısır arasındaki köklü tarihi ilişkinin, işgali sona erdirmek, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmak ve mültecilerin dönüş hakkını sağlamak için tüm uluslararası platform ve forumlarda Mısır'ın Filistin'i destekleyen pozisyonunda ifadesini görüyoruz."

Filistin Başbakanı, Mısırlı mevkidaşı ve hükümet üyelerini "gerçeği yakından görmek için Filistin'i ziyaret etmeye" çağırdı.

Mısır'ın El-Yevm es-Sabi internet sitesinde yer alan habere göre Mısır Başbakanı Medbuli de görüşmede, "Mısır yönetiminin ve halkının Filistin'i destekleme konusundaki kararlılığını" vurguladı.

Filistin davasının her Mısırlının kalbinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Medbuli, Mısır'ın uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk ilkeleriyle desteklenen Filistin halkının haklarının her zaman güçlü bir destekçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de bugün Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelmişti. Maliki ve Şukri, başbakanlar huzurunda iki ülke arasında siyasi istişare protokolü imzalamıştı.

Iştiyye başkanlığındaki Filistin heyetinin 29 Mayıs'ta başlayan Mısır ziyaretini bu akşam tamamlaması bekleniyor.