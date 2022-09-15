Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: AB'ye Rus gazı ihracatı 50 milyar metreküp düşecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.
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Etiketler: Rusya Avrupa Birliği Doğalgaz
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