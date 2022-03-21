Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Rusya, ABD'li büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "kabul edilemez" sözleri nedeniyle, ABD'li büyükelçiye protesto notası verildiğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca, ABD tarafına, ilişkilerin kopmanın eşiğinde olduğunu iletti.
ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta, on binlerce askeri Ukrayna'ya gönderdiği için Putin'in bir "savaş suçlusu" olduğunu söylemişti.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Vladimir Putin
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