'Rüşvet almakla' suçlanan Menendez Senato'daki görevinden geçici olarak ayrıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Senatör Chuck Schumer yaptığı açıklamada, "Senatör Menendez, sorun çözülene kadar haklı olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdi." ifadesini kullandı.

Menendez'in "kendini adamış bir kamu görevlisi" olduğunu ileri süren Schumer, adil yargılanma hakkına sahip olduğunu savundu.

"Senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk" suçlaması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

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Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

New Jersey Senatörü olarak 2006'dan bu yana görev yapan Menendez'in 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde yeniden Kongre'ye Demokrat Partiden aday olması bekleniyor.

Daha önce de rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmıştı

New Jersey eyaleti Senatörü Menendez, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişlerce, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla soruşturuluyordu.

Menendez'in, evinden çıkan külçe altın ve nakit para ile lüks hediye şeklindeki rüşvetleri eşi Nadine Arslanian aracılığıyla kabul ettiği belirtiliyordu.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması "IS EG Halal"den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı da kaydediliyordu.

2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken, IS EG'in dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel bir sözleşme yapması şüphe uyandırmıştı.

İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla IS EG'in sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.

ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere 600 bin dolar üstünde hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı.

2015'teki suçlama ile ilgili dava sürerken, Kasım 2017'de, jürinin rüşvet, dolandırıcılık ve komplo gibi suçlamalar nedeniyle çıkmaza girmesi ve hakimin bazı suçlamaları reddetmesi üzerine savcılar davayı bırakmıştı.

Türkiye karşıtlığı ile biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor.

Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.