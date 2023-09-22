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Dünya
AA 22.09.2023 23:26

Blinken: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık konusundaki hususların arkasındayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda ABD'nin pozisyonuna ilişkin, "Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ilgili herkes adına bu hususların arkasındayız." dedi.

Blinken: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık konusundaki hususların arkasındayız
[Fotograf: Reuters]

New York'taki Lotte Palace Hotel'de düzenlediği basın toplantısında Blinken, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Blinken, AA muhabirinin, "ABD'nin Karabağ'daki görüşmeleri yakından takip ettiğini görüyoruz. Türk mevkidaşınızla da konuyu görüştüğünüzü düşünüyorum. Ermenistan Başbakanı (Nikol) Paşinyan'la gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesinde ABD'nin Ermenistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tümüyle desteklediğini aktardınız. Aynı şekilde Azerbaycan'ın kendi toprak bütünlüğünü, Karabağ'da da dahil olmak üzere yeniden sağlama hakkını tanıyor ve destekliyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme fırsatı yakaladığını kaydeden Blinken, görüşmelerinde bu hafta bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları endişeyi ilettiğini bildirdi.

Blinken, ABD'nin güç kullanımına karşı olduğunu ve bunun, barış çabalarına engel teşkil ettiğini söyledi.

Adil ve kalıcı bir barışın iki ülkeye de büyük fayda sağlayacağını belirten Blinken, böyle bir barışın "üç yıllık çatışmanın ardından tarihin gidişatında iyiye doğru güçlü bir değişim" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, konuya ilişkin taraflar ve Avrupa Birliği (AB) ile yakın temasta olduklarını anlattı. Son 24 saatte Azerbaycan ve Karabağ Ermenilerinin temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelere dikkati çeken Blinken, müzakereler ve diplomasinin önemine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ilgili herkes adına bu hususların arkasındayız." ifadesini kullandı.

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