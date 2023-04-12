Rus yapımı uygulama YouTube'u geride bıraktı

Telegram'ın günlük izleyici sayısı, 50,9 milyon kişi olurken, Google'ın sahip olduğu video platformu YouTube'un günlük izleyici sayısı 50,7 milyonda kaldı.

WhatsApp'ın Rus yapımı rakibi Telegram, 2013 yılında St. Petersburglu iki kardeş Pavel ve Nikolay Durov tarafından hayata geçirildi.

Platform, 2017'den beri yasal olarak Dubai'de bulunuyor.

Yine Pavel Durov tarafından kurulan Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan Vkontakte (VK) sosyal medya ağı, geçen ay günde 53,3 aktif kullanıcıya ulaşarak Rusya'daki günlük izleyici sayısı açısından hem Telegram'ı hem de YouTube'u geride bıraktı.

Yine de TASS'a göre Facebook ve Instagram, yasağa rağmen geçen ay Rusya'da sırasıyla günlük 1,8 milyon ve 7,1 milyon izleyiciye ulaştı.