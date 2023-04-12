Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 12.04.2023 08:36

ABD'li yetkili: Rus hackerlar Ukrayna'daki kahve dükkanlarını hedefliyor

ABD'li bir güvenlik yetkilisi, Rus bilgisayar korsanlarının yardım konvoyları hakkında istihbarat toplamak için Ukrayna'daki kahvecilerin özel güvenlik kameralarına sızdığını söyledi.

ABD'li yetkili: Rus hackerlar Ukrayna'daki kahve dükkanlarını hedefliyor
[Temsili fotoğraf: AA]

Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda siber güvenlik direktörü Rob Joyce, Rusya'nın ve Rus devleti destekli hackerların, "işgalin bir parçası" olarak Ukrayna'nın bilgi teknolojileri sistemlerine saldırmaya devam ettiğini belirtti.

Joyce, yardım dağıtan konvoyları ve trenleri izlemek için web kameralarına giriş yapan Rus bilgisayar korsanlarını gözlemlediklerini söyledi.

ABD'li yetkili, "İnternette mevcut olan kasaba meydanını (kameraları) kullanmak yerine, kahvecinin güvenlik kamerasına bakıyorlar ve görmeleri gereken yolu görüyorlar." ifadesini kullandı.

Joyce ayrıca, hackerların Ukrayna'ya yönelik silah tedarik zinciri hakkında daha fazla bilgiye erişmek için ABD savunma sanayii üreticileri ile lojistik şirketlerine de odaklandığını belirtti.

ETİKETLER
Casusluk Rusya Siber Saldırı Ukrayna
Sıradaki Haber
Maya dönemine ait "skor taşı" bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
TCG Anadolu’dan ‘kemankeş’ müjdesi
09:58
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 15 gözaltı
09:51
Brent petrolün varil fiyatı 85,71 dolar
09:50
Kadir gecesi 17 Nisan'da idrak edilecek
09:43
ABD'de banka soygunu girişimi
09:40
Giresun'da engelli asansörünün elektronik aksamları çalındı
Harkiv'de savaşın izleri
Harkiv'de savaşın izleri
FOTO FOKUS
Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı
Enkazlar kalktı binaların yerini boş meydanlar aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ