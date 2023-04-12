ABD'li yetkili: Rus hackerlar Ukrayna'daki kahve dükkanlarını hedefliyor

Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda siber güvenlik direktörü Rob Joyce, Rusya'nın ve Rus devleti destekli hackerların, "işgalin bir parçası" olarak Ukrayna'nın bilgi teknolojileri sistemlerine saldırmaya devam ettiğini belirtti.

Joyce, yardım dağıtan konvoyları ve trenleri izlemek için web kameralarına giriş yapan Rus bilgisayar korsanlarını gözlemlediklerini söyledi.

ABD'li yetkili, "İnternette mevcut olan kasaba meydanını (kameraları) kullanmak yerine, kahvecinin güvenlik kamerasına bakıyorlar ve görmeleri gereken yolu görüyorlar." ifadesini kullandı.

Joyce ayrıca, hackerların Ukrayna'ya yönelik silah tedarik zinciri hakkında daha fazla bilgiye erişmek için ABD savunma sanayii üreticileri ile lojistik şirketlerine de odaklandığını belirtti.