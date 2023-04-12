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Dünya
AA 12.04.2023 07:48

Japonya Başbakanı Kişida, G7 zirvesi öncesi Afrika'ya gidecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, mayısta ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi Afrika'ya gidecek.

Japonya Başbakanı Kişida, G7 zirvesi öncesi Afrika'ya gidecek
[Fotograf: AA]

Japon hükümeti açıklamasına göre Kişida, ülke geneli Oogon Şuukan (Altın Hafta) dönemine denk gelen 29 Nisan-5 Mayıs tatil döneminde Afrika'ya ziyarette bulunacak.

Resmi Kyodo ajansı, Başbakan Kişida'nın söz konusu haftada Mısır, Gana, Kenya ve Mozambik'i ziyaret etmeyi planladığını aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında G7 Dönem Başkanı Japonya'nın, küresel sorunlara karşı Afrika ülkeleriyle iş birliğini vurgulayacağını belirtti.

Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan Afrika turu, Ekim 2021'de görevini üstlenen Kişida'nın, Başbakan olarak kıtaya yapacağı ilk ziyaret olacak.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde mayıs ayında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

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