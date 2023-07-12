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Dünya
AA 12.07.2023 17:12

Rus ve ABD istihbarat başkanları Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns ile geçen ay Ukrayna konusunda telefonda görüştüğünü açıkladı.

Rus ve ABD istihbarat başkanları Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) William Direktörü Burns ile haziranın sonunda telefonda görüştüğünü doğruladı.

ABD tarafının görüşme bahanesinin paralı savaşçı grubu Wagner'in 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyanı olduğunu belirten Narışkin, "Çünkü konuşmanın ana kısmı, Ukrayna konusu ve Ukrayna etrafındaki gelişmelere odaklanmıştı. Ukrayna ile ilgili ne yapacağımızı düşündük ve konuştuk." ifadelerini kullandı.

Narışkin, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü bilgisini paylaşarak, Burns ile bire bir görüşme olasılığının sürdüğünü kaydetti.

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