Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin ortaklaşa yürüttüğü iki yıllık soruşturmada, Rus istihbaratı ile bağlantılı olan siber casusluk birimi Turla'nın, İran hükümetiyle bağlantılı olan Oilrig’in bilgisayarlarını hacklediği iddia edildi.

Soruşturmaya katılan güvenlik yetkilileri, İran grubunun, hackleme yöntemlerinin başka bir siber casusluk ekibi tarafından saldırıya uğradığını, dünya genelinde askeri kuruluşlar, hükümet daireleri, bilimsel kuruluşlar ve üniversitelerin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Ulusal Siber Güvenlik Birimi (NCSC) yetkilisi Paul Chichester, Turla'nın faaliyetinin "siber aktörlerin yöntemlerinde gerçek bir değişime" işaret ettiğini söylüyor. Zira devlet destekli hangi siber grupların başarılı hangi siber saldırılardan sorumlu olduklarını tespit etmek çok zorlaşmış durumda.

Paul Chichester, "Turla, diğer devletlerin desteklediği bilgisayar korsanlarını hackleme potansiyeline sahip" diyor.

Haberde, Rus grubun Oilrig'in komuta ve kontrol altyapısıyla yazılımını kullanarak bu yöntemle yaklaşık 20 ülkede saldırılar düzenlediği ve başarılı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Financial Times