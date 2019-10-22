ABD Afganistan'daki asker sayısını azaltmış22 Ekim 2019 Salı 09:06 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 09:12
ABD'nin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Miller, "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık." dedi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlediği ortak basın toplantısında Orgeneral Miller, "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık." dedi.
ABD'nin ülkedeki asker sayısı 13 bin civarında
Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, geçen yıl ABD’nin ülkedeki asker sayısının 15 bin ve şu an itibariyle 13 bin civarında olduğunu belirtti.
Çekilen kuvvetlerin çoğunlukla Kabil’deki karargahtan olduğuna dikkati çeken Albay Leggett, bu durumun Afganistan’dan çekilmeyle ilgili değil, genel bir ayarlamanın parçası olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA