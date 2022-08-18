Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor
[Fotograf: AA]
Rus savaş uçaklarının Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği bildirildi.
Pledge Times'ın haberine göre, Finlandiya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Porvoo şehri açıklarında Finlandiya Körfezi'nde MIG-31 tipi 2 Rus savaş uçağının, ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede Hava Kuvvetlerinin operasyonel tespit uçuşu yaptığı, Sınır Muhafızlığının ön inceleme başlattığı kaydedildi.
Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, sınırdan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki şüpheli hava sahası ihlali, yerel saatle 09.40'ta gerçekleşti ve yaklaşık 2 dakika sürdü.
Etiketler: Rusya Finlandiya
Son Haberler
- 16:15
- 16:08
- 15:59
- 15:49
- 16:16
Sıradaki Haber
Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Ukrayna limanlarından buğday ihracatı büyük bir başarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz