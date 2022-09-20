Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
[Fotograf: İHA]
Rusya’da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma’dan geçti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’'da kabul edilen yasa tasarısıyla, yabancıların Rus vatandaşlığı almasının kolaylaştırılmasına yönelik kanunda düzenleme yapıldı.
Tasarıya göre, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırılacak.
Mevcut kanunda yabancıların Rus vatandaşlığı alması için Rus ordusunda 3 yıl görev yapmaları gerekiyordu.
Etiketler: Rusya
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