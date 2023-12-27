Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2023 10:25

Rus nükleer silahının Belarus'a sevkiyatı tamamlandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Rus nükleer silahının Belarus'a sevkiyatı tamamlandı
[Temsili fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın St.Petersburg kentinde, Belarus'a Rus nükleer silah sevkiyatı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını belirten Lukaşenko, "Sevkiyat çoktan, eylül veya ekim aylarında tamamlandı. Son sevkiyat ekim başında yapıldı. Her şey yerli yerinde ve iyi durumda." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, mayısta "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahını Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzalamıştı.

ETİKETLER
Belarus Nükleer Füze Rusya
Sıradaki Haber
İsrail askerleri Batı Şeria'daki mülteci kampında 3 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Azerbaycan ve Ermenistan 2023'ü barış arayışlarıyla geçirdi
11:33
Kayseri'de üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor
11:33
Ordu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 3 tutuklama
11:31
Yapay zeka 'Gospel' Gazze'deki sivil ölümlerini daha da artırıyor
11:35
DASK'tan güçlendirilen hasarlı binalara yönelik açıklama
11:28
Çin siyasetine 2023’te “kayıp bakanlar” damga vurdu
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ