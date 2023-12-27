İsrail askerleri Batı Şeria'daki mülteci kampında 3 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kampta 3 Filistinliyi gerçek mermi ile yaraladığı, yaralı Filistinlilerin hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli öldürüldü.