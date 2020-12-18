Piyanoda Kedi Barney, gitarda Rus müzisyen Marsel Gilmanov...

Sıra dışı ikilinin düeti izleyenleri hem hayrete düşürdü, hem gülümsetti.

Rusya'da yaşayan Marsel Gilmanov, kedisinin piyanonun tuşlarına rastgele dokunduğunu görünce, gitarını alarak ona eşlik etti.

Ortaya çıkan caz düeti sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı.