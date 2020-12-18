Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus müzisyen ve kedisinden caz düeti
Rus müzisyen, piyano tuşlarına rastgele dokunan kedisine gitarıyla eşlik etti. Ortaya çıkan caz düeti izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntüler sosyal medyada defalarca izlendi.
Piyanoda Kedi Barney, gitarda Rus müzisyen Marsel Gilmanov...
Sıra dışı ikilinin düeti izleyenleri hem hayrete düşürdü, hem gülümsetti.
Rusya'da yaşayan Marsel Gilmanov, kedisinin piyanonun tuşlarına rastgele dokunduğunu görünce, gitarını alarak ona eşlik etti.
Ortaya çıkan caz düeti sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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