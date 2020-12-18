Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soyulmaktan son anda kurtulan adam, hırsızları pişman etti
Meksika'da bir sürücü, kendisini soymaya çalışan iki hırsızın elinden kurtuldu. Sonrasındaki hareket ile, hırsızları yaptıklarına pişman etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Meksika'da bir adam aracı ile ara sokaktan caddeye çıkarken kafasına silah dayayan hırsızlar, adamı soymaya çalıştı.
Adam birden aracın gazına yüklendi ve hırsızların elinden kurtuldu.
Hırsızlar, hemen motosikletlerine atladılar. Muhtemelen adamı takip edeceklerdi.
Durumu fark eden adam, aracı ile geri geri gelerek motosiklete çarptı.
Ezilmekten son anda kurtulan hırsızlar olay yerinden kaçtı, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
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