Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde, Navalnıy ile Boris Nemtsov Vakfı Başkanı Vladimir Kara-Murza, Eski Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Vladimir Milov ve Moskova'daki Krasnoselski bölgesinin Belediye Başkanı İlya Yaşin'in katılımıyla "Rusya'daki siyasi ve ekonomik durum" konulu toplantı düzenlendi.

Navalnıy, buradaki konuşmasında, ağustosta zehirlendiğini hatırlatarak, Rusya'da zehirlenen ilk muhalif olmadığını, son muhalif de olmayacağını söyledi.

Bazı siyasetçilerin seçimlere katılmasına izin verilmediğini belirten Navalnıy, bunun Rusya'da herkes tarafından konuşulması gerektiğini ifade etti.

Navalnıy, AB'nin Rus hükümeti ile halkına farklı davranmasını isteyerek, yaptırımların da buna göre şekillenmesini istedi.

Rusya yönetimindeki bazı kişilere uygulanan AB yaptırımlarının anlamı olmadığını vurgulayan Navalnıy, bu kişilerin zaten fazla seyahat etmediğini, Avrupa bankalarında hesabı bulunmadığını aktardı.

Navalnıy, "Rusya'da insanlar neden hedef alınıyor, zehirleniyor? Bunun sebebi para. AB, parayı yani oligarkları hedef almalı. Putin'in dostları, Avrupa'da rahatça dolaşıyor." dedi.

Zengin Rus iş insanlarının Rusya yerine Barcelona, Monaco gibi Avrupa'daki kentlerde pahalı yatlar, mülkler edindiğini savunan Navalnıy, "İnanın bana, bu tür yaptırımlar Rus halkının yüzde 99'u tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır." diye konuştu.

AB, yaptırımlar uygulama kararı almıştı

AB, ekimde Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ve Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı, varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Rus muhalif Navalnıy, ağustosta Sibirya'da bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Navalnıy, daha sonra tedavi için Almanya'ya götürülmüş, Almanya, Rus muhalifin Noviçok grubu kullanımı yasak olan bir kimyasal maddeyle zehirlendiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine AB, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Rusya ise zehirleme iddiasını reddediyor.

AB, Mart 2018'de de yine Noviçok kullanılan bir zehirleme olayı nedeniyle Rusya'dan 15 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulamaya başlamıştı.

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de İngiltere'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen "Noviçok" adlı bir kimyasalla zehirlenmişti.