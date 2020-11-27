Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasulayn'da SMO kontrol noktasına saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rasulayn ilçesinin güneyindeki Mebruke beldesine bağlı Tel Ceneb köyünde, bombalı araçla SMO kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucunda SMO'dan 2 asker hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
PKK/YPG, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
Etiketler: PKK/YPG Suriye Krizi
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