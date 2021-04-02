Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rus muhabir canlı yayında mikrofonunu köpeğe kaptırdı
Rus muhabir sokaktan canlı yayın yaptığı sırada mikrofonunu köpeğe kaptırdı. Mikrofonu almak için uzun uğraşlar veren muhabir, canlı yayına köpekle bağlandı.
Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir olan Nadezhda Serezhkina, canlı yayında Moskova’daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatıyordu.
Konuşmasını sürdürdüğü sırada bir köpek, muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı.
Muhabir, kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu.
Uzun uğraşlar sonucu mikrofonu geri aldı
Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı.
Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı.
Etiketler: Rusya
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