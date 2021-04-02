Rusya’da yayın yapan MIR 24 isimli televizyon kanalında muhabir olan Nadezhda Serezhkina, canlı yayında Moskova’daki hava durumunu ve baharın gelişini anlatıyordu.

Konuşmasını sürdürdüğü sırada bir köpek, muhabirin yanına yaklaştı. Köpeği fark etmeyen muhabir, elindeki mikrofonu köpeğe kaptırdı.

Muhabir, kaptırdığı mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden uzun bir süre koştu.

Uzun uğraşlar sonucu mikrofonu geri aldı

Rus muhabir mikronunu almak için uzun çabalar harcadıktan sonra bir kez daha canlı yayın bağlantısı yapıldı.

Nadezhda Serezhkina adlı muhabir bu kez kameranın karşısına köpekle çıktı.