Adı açıklanmayan çok sayıda ABD'li yetkilinin iddiasına göre, Rus füzeleri yüzde 60'a varan bir başarısızlık oranına sahip.

Rus füzelerinin fırlatılamaması,çarpma anında patlamaması başarısızlıklara neden olarak gösteriliyor.

Yalnızca ABD'li yetkililer tarafından onaylanan raporda, bu durumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşında sürecin 1 ayı bulmasına yol açtığı belirtiliyor.

ABD'ye göre Rusya, savaşın başlamasından bu yana en az bin 100 füze fırlattı.

Rus füzelerinin hedeflerinde kaç kişiyi vurduğu ve füzelerin başarıyla patlayıp patlamadığı bilinmiyor.

Rus yetkililer konuya ilişkin sorulara herhangi bir yorum yapmadı.