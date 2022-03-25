Rusya Devlet Duması'nın enerji komitesine başkanlık eden Pavel Zavalny dost ülkelerin de kendi yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceğini duyurdu.

Zavalny, Çin ve Türkiye'yi "yaptırım baskısına karışmayan" ülkeler arasında gösterdi.

Bu haftanın başlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "düşman olmayan" ülkelerin doğal gazını ruble ile satın almasını istediğini söyledi.

Hareketin, bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybeden Rus para birimini artırmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Rusya, dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı ve ikinci en büyük petrol tedarikçisi.