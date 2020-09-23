Danimarka donanması, bir Rus firkateyninin Kopenhag açıklarında Marshall Adaları bandıralı bir konteyner gemisiyle çarpıştığını söyledi.

Hava raporları, Çarşamba sabahı çarpışma anında bölgede yoğun sis olduğunu ortaya çıkardı.

Çarpışma sırasında kimsenin yara almadığı ve herhangi bir sızıntının raporlanmadığı belirtildi.

Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak gelen bilgiler bölgenin sis altında oluğu yönünde. Kaza, boğazın Danimarka tarafında meydana geldiği için soruşturmayı Danimarkalı yetkililer yürütüyor..