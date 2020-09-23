Haber Giriş: Kaynak: AP
Rus fırkateyni sivil deniz aracıyla çarpıştı
[Fotoğraf: Oresund Boğazı (Øresund Bridge)]
Danimarka donanması, İsveç ve Danimarka arasındaki Oresund Boğazı'nda bir Rus fırkateyni ile sivil bir deniz aracının çarpıştığını açıkladı.
Danimarka donanması, bir Rus firkateyninin Kopenhag açıklarında Marshall Adaları bandıralı bir konteyner gemisiyle çarpıştığını söyledi.
Hava raporları, Çarşamba sabahı çarpışma anında bölgede yoğun sis olduğunu ortaya çıkardı.
Çarpışma sırasında kimsenin yara almadığı ve herhangi bir sızıntının raporlanmadığı belirtildi.
Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak gelen bilgiler bölgenin sis altında oluğu yönünde. Kaza, boğazın Danimarka tarafında meydana geldiği için soruşturmayı Danimarkalı yetkililer yürütüyor..
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