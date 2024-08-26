Rus bombardıman uçaklarının havalanmasıyla Ukrayna genelinde sirenler duyuldu

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamasında, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi sebebiyle ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.