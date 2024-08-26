Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 26.08.2024 08:46

Bilim insanları kıyıları kurtarmak için sahillere elektrik vermeyi planlıyor

Bilim insanları kıyı erozyonunu durdurmak için kumlara elektrik verilmesini öneriyor. Araştırmacılar, altyapıya zarar veren ve toprak kaybına yol açan erozyonun, dünya çapında yıllık milyarlarca dolar zarara yol açtığını söylüyor.

Bilim insanları kıyıları kurtarmak için sahillere elektrik vermeyi planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte kıyı erozyonu, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının bu bölgelerde yaşadığı tahmin edilirken, uzmanlar yüzyılın sonunda sahillerin yüzde 26'sının yok olabileceğini öngörüyor.

Bu sorunla başa çıkmak için geliştirilen yöntemler genellikle kısa vadeli çözümler sunarken, maliyetli de olabiliyor. Ancak ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, sahillerdeki kumları kaya yapısına dönüştürerek uzun vadeli bir çözüm sunabilecek yeni bir yöntem geliştirdi.

Bilim insanları, midye ve istiridye gibi deniz canlılarının kabuklarını oluşturmak için deniz suyundaki mineralleri kullanmasından ilham aldı. Ekip, elektrik enerjisi kullanarak kum taneleri arasında doğal bir çimento oluşturan bir süreç geliştirdi. Bu süreç, laboratuvar deneylerinde başarılı sonuçlar gösterdi.

Araştırmayı yöneten Alessandro Rotta Loria, "İşlemden sonra kum, kaya gibi sabit bir yapıya sahip oluyor ve bu nedenle deniz duvarları kadar güçlü olabilir" dedi. Yöntemin, geleneksel tekniklere göre daha çevre dostu ve maliyet açısından avantajlı olduğu belirtiliyor.

Ancak yöntemin uzun vadeli etkileri ve karmaşık kıyı bölgelerinde uygulanabilirliği henüz net değil. Araştırmacılar, gerçek kıyı bölgelerinde bu yöntemi test etmeyi planlıyor.

ETİKETLER
ABD Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Dünyanın en yaşlı adamı: Uzun yaşamın özel bir sırrı yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
09:18
Brent petrolün varil fiyatı 78,64 dolar
09:26
Avustralya’da ‘mesai dışı bağlantıyı kesme hakkı’ yürürlüğe girdi
09:21
Rus bombardıman uçaklarının havalanmasıyla Ukrayna genelinde sirenler duyuldu
09:07
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
09:05
Yeni haftada yurt genelinde sağanak bekleniyor
Lübnan sınırında artan gerilim Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu
Lübnan sınırında artan gerilim Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu
FOTO FOKUS
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ