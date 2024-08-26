İzlanda'da buzul çöktü, bir turist hayatını kaybetti

İzlanda'da dün 25 kişilik bir grubun rehber eşliğinde buz mağarasını ziyareti sırasında buzul çöktü.

Zorlu koşullar nedeniyle Breidamerkurjökull buzulunda kayıplar için yapılan arama çalışmaları sabaha kadar askıya alındı.

Acil durum ekipleri, kayıpları kurtarmak için el yordamıyla çalıştı.

Yerel polis şefi Sveinn Kristján Rúnarsson, "Şartlar çok zor. Buzulun içinde olduğumuz için ekipman getirmek zor... Her şey el yordamıyla yapılıyor" diyerek olay yerindeki durumu özetledi.

Pazar günü kurtarma operasyonunda 200 kişinin çalıştığı duyuruldu.

Ancak kayıplarla henüz iletişim kurulamadı.

Polis şefi, tüm grubun yabancı turistlerden oluştuğunu ve mağara turunun iptal edilmesi için bir neden olmadığını belirtti. Buz mağarası turlarının yıl boyunca yapıldığını ve bu tür olayların şanssızlık sonucu yaşanabileceğini ifade etti.

Breidamerkurjökull, Vatnajökull buzulundan Jökulsárlón lagününe uzanan bir buzul dilidir ve buz mağaralarıyla ünlüdür.