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Dünya
BBC 26.08.2024 08:00

İzlanda'da buzul çöktü, bir turist hayatını kaybetti

İzlanda'da bir grup turistin buzul ziyareti sırasında buzul çöktü, bir yabancı turist hayatını kaybetti. Yerel medyanın bildirdiğine göre, ikinci bir turist yaralandı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. İki kişi ise hâlâ kayıp.

İzlanda'da buzul çöktü, bir turist hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

İzlanda'da dün 25 kişilik bir grubun rehber eşliğinde buz mağarasını ziyareti sırasında buzul çöktü.

Zorlu koşullar nedeniyle Breidamerkurjökull buzulunda kayıplar için yapılan arama çalışmaları sabaha kadar askıya alındı.

Acil durum ekipleri, kayıpları kurtarmak için el yordamıyla çalıştı. 

Yerel polis şefi Sveinn Kristján Rúnarsson, "Şartlar çok zor. Buzulun içinde olduğumuz için ekipman getirmek zor... Her şey el yordamıyla yapılıyor" diyerek olay yerindeki durumu özetledi.

Pazar günü kurtarma operasyonunda 200 kişinin çalıştığı duyuruldu.

Ancak kayıplarla henüz iletişim kurulamadı.

Polis şefi, tüm grubun yabancı turistlerden oluştuğunu ve mağara turunun iptal edilmesi için bir neden olmadığını belirtti. Buz mağarası turlarının yıl boyunca yapıldığını ve bu tür olayların şanssızlık sonucu yaşanabileceğini ifade etti.

Breidamerkurjökull, Vatnajökull buzulundan Jökulsárlón lagününe uzanan bir buzul dilidir ve buz mağaralarıyla ünlüdür.

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