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Dünya
Mirror 26.08.2024 07:22

Yogada yanlış hareket felç etti

Kaliforniya'da yaşayan 32 yaşındaki kadın zorlu bir akroyoga hareketi sonrasında felç kaldı. Ailesi ve topluluk, bu trajik olayın ardından Abby için yardım kampanyası başlattı.

Yogada yanlış hareket felç etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşayan 32 yaşındaki Abby Weiss, egzersize olan tutkusu ve akroyoga sevgisiyle tanınıyordu. Ancak Haziran ayında yaptığı zorlu bir akroyoga hareketi sonucunda düşerek omuriliğini yaraladı ve felç oldu.

Weiss, yogayı akrobasi ile birleştiren akroyoganın tutkunuydu.

Genç kadın akroyoga yaptığı sırada daha zorlu bir hareketi denemek istedi ancak düşerek omuriliğini zedeledi ve boynundan aşağısı felç kaldı.

Abbey'nin babası, akroyogaya tutkun olduğunu ve şu anki yaşadığı durumunun sebebinin bu tutkusu olduğunu söyledi.

"Bilseydim yapmamasını söylerdim"

Kazadan önce akroyoganın ne olduğuna dair en ufak bir fikri olmadığını söyleyen baba, "Bilseydim, yapmamasını söylerdim. Ama beni dinlemezdi" dedi.

Babası, Abby'nin yeni yaşamında kendisine destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Şu ana kadar 155 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Abby'nin ailesi, hareket kabiliyetini yeniden kazanacağı konusunda umutlu ancak doktorlar bunun için bir garanti olmadığını söylüyor.

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