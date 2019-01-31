Rus haber ajansı RIA, soğuk savaş döneminde imzalanan bir nükleer güçler antlaşması konusunda ABD ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Bu durumda ABD, Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması'ndan (INF) çıkma kararını bu hafta sonundan itibaren hayata geçirmeye başlayabilir.

Rusya imha talebini kabul etmiyor

ABD, uzlaşma sağlanması için Moskova'nın, ABD tarafından antlaşmayı ihlal ettiği öne sürülen Novator 9M729 füzesini imha etmesini istiyor.

Rusya ise bu füzenin antlaşmaya uygun olduğunu savunarak imha şartını kabul etmiyor.

Ajans, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un "Maalesef hiçbir ilerleme yok" dediğini duyurdu.

Ajansa göre Ryabkov, "Anladığımız kadarıyla artık bir sonraki aşamaya geçilecek; yani ABD'nin INF uyarınca taşıdığı yükümlülüklere son vermesi. Bu da herhalde bu hafta sonunda gerçekleşecek" dedi.

Ryabkov, Beijing'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer güce sahip beş daimi üyesi arasında yapılan bir toplantıda, ABD'nin Silah Denetimi ve Uluslararası Güvenlik sorumlusu olan bakan yardımcısı Andrea Thompson ile görüşmüştü.

Kaynak: Reuters