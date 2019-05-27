Biri, Doğu Akdeniz'de tek taraflı sondaj faaliyetleri yürütmek isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, diğeri son yıllarda keşfedilen zengin doğal kaynaklar ile gündeme gelen Doğu Akdeniz'de kalıcı olmak isteyen Fransa. Taraflar, 15 Mayıs'ta Paris'te Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Yunan ve Rum basını anlaşmanın sızdırıldığını iddia etti, 9 maddeye yer verdi. Fransız petrol şirketinin, Rum Yönetimi'nin sözde parsellerinde ruhsat alarak faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

İddiaya göre, Türkiye, çakışan bölgelerde herhangi bir müdahalede bulunursa Fransız savaş gemileri ile karşılaşacak.

Fransa'nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığının garanti altına alınmasının da anlaşmada yer aldığı öne sürüldü. Bu durum da Fransız güçlerinin Doğu Akdeniz’e yerleştiği da beraberinde getirdi.

Mari köyündeki Evangelos Florakis deniz üssünün yüksek operasyonel menzilli üsse dönüştürülmesi ve 6 ayda hazır olması planlanıyor. Üssün alt yapısına da ekonomik katkıda bulunacak olan Fransa, Rum kesiminin deniz kuvvetleri güçlendirilecek ve modernizasyonunu üstlenecek.

Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması, PESCO, çerçevesinde Doğu Akdeniz'de operasyonda bulunacak Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimleri tamamıyla karşılanacak.

Ayrıca iki tarafın silahlı kuvvetleri ortak ve Avrupa faaliyetleri çerçevesinde işbirliği yapacak, ortak eğitim alacak.

Yunan ve Rum basınında yer alan anlaşma içeriği iddiasına Fransız makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber